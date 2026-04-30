«Стараюсь быть настолько хорош, насколько могу». Синнер — о борьбе с усталостью

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания) высказался о борьбе с усталостью.

— Вы сказали, что начинаете чувствовать небольшую усталость… Как вам удаётся доводить тело до предела и при этом справляться с утомлением и тренировками после матча?

— Да… я много играл последние два месяца… полтора месяца. У меня было не так много выходных. Но в то же время старался довести себя до предела, чтобы увидеть, чего могу достичь. Это в любом случае никогда не будет легко. Считаю, что нахожусь в хорошем положении… Но в то же время нужно всегда подталкивать себя. В конце концов, на корте я один. У меня за спиной отличная, просто отличная команда. Они направляют меня в нужное русло. Когда я немного устаю, иногда отношение к делу перестаёт быть правильным.

Однако я стараюсь быть настолько хорош, насколько могу. Думаю, у меня всё ещё есть резервы для улучшения и в этом плане. Но смотрите, каждый день разный. Каждый день чувствуешь себя по-разному. Иногда что-то болит. Иногда ты немного уставший, нервный и больше чувствуешь давление — это всё нормально. Поэтому я стараюсь справляться с этим максимально позитивно и продолжать идти вперёд, — сказал Синнер на пресс-конференции.