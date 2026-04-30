Главная Теннис Новости

Синнер — о Ходаре: то, что он делает — невероятно. Но не давите на него слишком сильно

Синнер — о Ходаре: то, что он делает — невероятно. Но не давите на него слишком сильно
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о соперничестве с испанцем Рафаэлем Ходаром, которого он обыграл в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде. Счёт — 6:2, 7:6 (7:0).

Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 0
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

— Ещё рано… но как вы думаете, может ли Ходар стать частью «Большой тройки» вместе с Фонсекой? Может быть, «Большая четвёрка» с Фонсекой, Ходаром, Алькарасом и вами?
— Не знаю. Послушайте, я не могу предсказывать будущее. Во что всегда верю, так это в то, что все они — невероятные таланты. Будучи спортсменом, ты всегда находишься под большим давлением. Мой совет всегда один: стараться максимально ограждать себя от этого давления… хотя знаю, что за пределами корта разговоров всегда будет много. В конечном счёте игрок должен сделать шаг вперёд… а там посмотрим.

Но то, что он делает, — невероятно. Я желаю ему только самого лучшего. Но в то же время не давите на него слишком сильно, знаете. Потому что иногда это застревает в голове, и очень трудно от этого избавиться. Он очень, очень хороший парень. За его спиной отличная семья. Отец кажется очень, очень скромным. У него есть свой маленький уютный мир, и это отлично для него.

Думаю, в будущем он добьётся невероятных результатов. Всегда будут появляться другие игроки, новые, даже моложе него, скорее всего, через пару лет… так бывает всегда. Но да, у него есть всё необходимое, — сказал Синнер на пресс-конференции.

