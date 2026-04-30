Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артюр Фис — Иржи Легечка: результат матча 29 апреля, счёт 2:0, 1/4 финала в Мадриде

Артюр Фис вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером
Комментарии

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале он обыграл чеха Иржи Легечку (14-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 23:00 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Фис два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Легечки шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований в Мадриде Артюр Фис сразится с лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android