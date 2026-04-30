Артюр Фис вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале он обыграл чеха Иржи Легечку (14-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Фис два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Легечки шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований в Мадриде Артюр Фис сразится с лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.