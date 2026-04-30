Артюр Фис вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером
25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале он обыграл чеха Иржи Легечку (14-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.
Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 23:00 МСК
Артюр Фис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Иржи Легечка
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Фис два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Легечки шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В полуфинале соревнований в Мадриде Артюр Фис сразится с лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером.
«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.
- 30 апреля 2026
-
00:49
-
00:41
-
00:30
-
00:25
-
00:19
-
00:07
- 29 апреля 2026
-
23:53
-
23:47
-
23:23
-
23:19
-
23:09
-
23:02
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:25
-
22:23
-
21:48
-
21:47
-
21:26
-
21:06
-
21:05
-
20:56
-
20:48
-
20:22
-
19:56
-
19:47
-
19:20
-
19:10
-
18:51
-
18:38
-
16:38
-
16:12
-
16:02
-
15:42