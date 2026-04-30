Ходар позитивно оценил свои перспективы в теннисе после поражения от Синнера в Мадриде

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий в мировом рейтинге 42-е место, дал позитивную оценку своим перспективам в профессиональном спорте, несмотря на поражение от первой ракетки мира Янника Синнера в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.

Ходар отреагировал на слова Синнера, восхитившегося им и попросившего публику дать молодому испанцу время повзрослеть и не оказывать на него давления.

«Я согласен с тем, что он говорит. В конце концов, это мой первый год в туре. Ещё остаётся куча турниров в этом сезоне, множество сезонов – в будущем. Мне нужно стараться улучшаться, это послужит мне уроком. Как я и говорил ранее, на грунте ещё остаются турниры, как и на других покрытиях. Нужно справиться с ними наилучшим образом, стараться совершенствоваться на всех турнирах, зная, что все играют хорошо и что такие результаты не делают меня лучше, чем я есть. В конце концов, я думаю, что все игроки тура играют на уровне и обладают амбициями выиграть. Самое важное – быть приземлённым и осознавать, что побеждать может каждый», — цитирует Ходара Punto de Break.