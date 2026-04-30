Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ходар позитивно оценил свои перспективы в теннисе после поражения от Синнера в Мадриде

Ходар позитивно оценил свои перспективы в теннисе после поражения от Синнера в Мадриде
Комментарии

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий в мировом рейтинге 42-е место, дал позитивную оценку своим перспективам в профессиональном спорте, несмотря на поражение от первой ракетки мира Янника Синнера в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 0
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Ходар отреагировал на слова Синнера, восхитившегося им и попросившего публику дать молодому испанцу время повзрослеть и не оказывать на него давления.

«Я согласен с тем, что он говорит. В конце концов, это мой первый год в туре. Ещё остаётся куча турниров в этом сезоне, множество сезонов – в будущем. Мне нужно стараться улучшаться, это послужит мне уроком. Как я и говорил ранее, на грунте ещё остаются турниры, как и на других покрытиях. Нужно справиться с ними наилучшим образом, стараться совершенствоваться на всех турнирах, зная, что все играют хорошо и что такие результаты не делают меня лучше, чем я есть. В конце концов, я думаю, что все игроки тура играют на уровне и обладают амбициями выиграть. Самое важное – быть приземлённым и осознавать, что побеждать может каждый», — цитирует Ходара Punto de Break.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android