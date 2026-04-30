«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей на 29 апреля

В среду, 29 апреля, в Мадриде (Испания) продолжился турнир серии «Мастерс». На грунтовых покрытиях испанской столицы были проведены встречи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Янник Синнер (Италия, 1) – Рафаэль Ходар (Испания, WC) — 6:2, 7:6 (7:0);

Артюр Фис (Франция, 21) – Иржи Легечка (Чехия, 11) — 6:3, 6:4.

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В финале турнира прошлого года он обыграл британца Джейка Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.