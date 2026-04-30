Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей на 29 апреля

«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей на 29 апреля
Комментарии

В среду, 29 апреля, в Мадриде (Испания) продолжился турнир серии «Мастерс». На грунтовых покрытиях испанской столицы были проведены встречи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде (Испания). 1/4 финала. Результаты на 29 апреля:

  • Янник Синнер (Италия, 1) – Рафаэль Ходар (Испания, WC) — 6:2, 7:6 (7:0);
  • Артюр Фис (Франция, 21) – Иржи Легечка (Чехия, 11) — 6:3, 6:4.

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В финале турнира прошлого года он обыграл британца Джейка Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android