«Смог многому научиться». Ходар — о том, какой урок извлечёт из «Мастерса» в Мадриде
Поделиться
19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий в мировом рейтинге 42-е место и уступивший в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде первой ракетке мира Яннику Синнеру, ответил, какой урок извлечёт для себя из опыта участия в домашнем турнире.
Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 0
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
«Я сыграл четыре матча с очень сложными и разными соперниками. Поэтому я остаюсь с тем, что мне выпала возможность сыграть четыре классных матча, и я смог многому в них научиться. Особенно здорово было играть тут, дома, в Мадриде, и я надеюсь, что на следующих таких матчах я смогу сыграть на таком же уровне», — приводит слова Рафаэля Ходара Punto de Break.
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
00:49
-
00:41
-
00:30
-
00:25
-
00:19
-
00:07
- 29 апреля 2026
-
23:53
-
23:47
-
23:23
-
23:19
-
23:09
-
23:02
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:25
-
22:23
-
21:48
-
21:47
-
21:26
-
21:06
-
21:05
-
20:56
-
20:48
-
20:22
-
19:56
-
19:47
-
19:20
-
19:10
-
18:51
-
18:38
-
16:38
-
16:12
-
16:02
-
15:42