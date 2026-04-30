«Смог многому научиться». Ходар — о том, какой урок извлечёт из «Мастерса» в Мадриде

«Смог многому научиться». Ходар — о том, какой урок извлечёт из «Мастерса» в Мадриде
19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий в мировом рейтинге 42-е место и уступивший в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде первой ракетке мира Яннику Синнеру, ответил, какой урок извлечёт для себя из опыта участия в домашнем турнире.

Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 0
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

«Я сыграл четыре матча с очень сложными и разными соперниками. Поэтому я остаюсь с тем, что мне выпала возможность сыграть четыре классных матча, и я смог многому в них научиться. Особенно здорово было играть тут, дома, в Мадриде, и я надеюсь, что на следующих таких матчах я смогу сыграть на таком же уровне», — приводит слова Рафаэля Ходара Punto de Break.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
