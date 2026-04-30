ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Рафаэль Ходар высказался о возможном вхождении в «Большую четвёрку» в будущем

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий в мировом рейтинге 42-е место и уступивший в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде первой ракетке мира Яннику Синнеру, отреагировал на слова о потенциальном вхождении в четвёрку сильнейших теннисистов мира вместе с Синнером, Карлосом Алькарасом и Жоао Фонсекой.

Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 0
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

«Время покажет. В конце концов, такие теннисисты, как Карлос и Янник – два великих игрока, которые показывают высокий уровень на всех турнирах и которые обладают максимальной, я бы сказал, стабильностью. Такие, как я и Жоао, ещё достаточно молоды. Нам нужно ещё многому поучиться и улучшиться, если мы хотим однажды достичь такого уровня», – цитирует Ходара Punto de Break.

Синнер и экс-россиянка Потапова установили исторические достижения: четвертьфиналы Мадрида
