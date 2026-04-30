«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: расписание матчей на 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в Мадриде (Испания) продолжится турнир серии «Мастерс». На грунтовых покрытиях испанской столицы будут проведены встречи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде (Испания). 1/4 финала. Расписание на 30 апреля (время — московское):

14:00. Каспер Рууд (Норвегия, 12) – Александр Блокс (Бельгия);

21:00. Флавио Коболли (Италия, 10) – Александр Зверев (Германия, 2).

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финале турнира прошлого года обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.