Теннисистка Софья Лансере рассказала о дружбе с Еленой Рыбакиной

25-летняя российская теннисистка Софья Лансере поделилась тем, как им с Еленой Рыбакиной удаётся поддерживать дружбу в туре.

«[Мы] хорошо дружим. В декабре прошлого года у меня был турнир категории W100 в Дубае, она приезжала болеть за меня, я жила у неё. Дружим, очень болею за неё. Она меня мотивирует, некоторые секретики тоже узнаю у неё. Как после проигрыша быстро отойти, например. И она делится своим опытом. Искренне радуюсь её успехам. По юниорам мы играли вместе, и её результаты сейчас мне показывают, что всё в этой жизни реально. Тяжело нам созваниваться, потому что у нас разные графики и часовые пояса. Но переписываться каждый день нам ничего не мешает», — рассказала Лансере в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Софьей читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00.