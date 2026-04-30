«Мечтала стать киллером или гонщицей». Софья Лансере — о том, как пришла в теннис

25-летняя российская теннисистка Софья Лансере рассказала, как пришла в этот вид спорта, отметив, что в детстве была очень неусидчивым ребёнком.

«Я была таким энерджайзером, вообще неусидчивой. Моей детской мечтой было стать киллером и гонщицей. Я действительно была оторвой такой, и мама просто отдавала хоть куда-то, чтобы я оставляла эту энергию. И пока старшая сестра занималась художественной гимнастикой, меня мама отдавала в эту же спортивную школу. Я там прошла все секции, меня отовсюду выгнали: то тут мальчику что-то сломаю, то ещё что-то, то у меня аллергия на хлорку была.

И когда последней секцией оставался теннис, я наконец-то дошла до него и поняла, что это моё. Мне понравилось, помню, как ходила радостная и ждала занятий. Буквально через три месяца маме сказали: «Слушайте, у вас ребёнок одарённый, мы бы на вашем месте присмотрели какую-то другую спортивную школу, более профессиональную». И с каждым годом мама всё больше понимала, что это не просто развлечение, а то, чем я серьёзно хочу заниматься», — рассказала Лансере в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

