«Жили в каких-то непонятных отелях». Теннисистка Лансере — о финансовых трудностях в туре

276-я ракетка мира Софья Лансере рассказала, с какими финансовыми трудностями сталкиваются теннисисты в профессиональной карьере.

«2023 год в этом плане был по всем показателям тяжёлый, потому что, помню, мы с Вадимом [Кузнецовым] (тренер. – Прим. «Чемпионата») сильно экономили. Буду всегда ему и Евгении Александровне благодарна, потому что даже в непростой мой период, когда я осталась без финансирования, они меня не бросили, потому что, ну, действительно я не могла какие-то большие деньги платить, а они были готовы работать со мной просто действительно за идею. Мы через многое прошли, ездили по 15 часов на поездах, в отелях каких-то вообще непонятных жили», — рассказала Лансере в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Софьей читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00.

