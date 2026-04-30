«Ко мне никто не обращался». Лансере — о предложениях сменить спортивное гражданство

Российская теннисистка 276-я ракетка мира Софья Лансере ответила на вопрос о возможных предложениях по смене спортивного гражданства, отметив, что ей не поступало подобных предложений от федераций других стран.

«У меня не было никаких предложений, ко мне никто не обращался, поэтому даже ничего не могу сказать. Я выступаю за Россию, рада представлять её. Но предложений никаких не поступало», — рассказала Лансере в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, ранее ряд российских теннисисток приняли решение сменить спортивное гражданство. Среди них Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева.