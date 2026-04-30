Теннисистка Софья Лансере рассказала, как относится к наследию своих известных прадедов

Теннисистка Софья Лансере рассказала, как относится к наследию своих известных прадедов
Российская теннисистка Софья Лансере поделилась тем, как на её жизни отражается богатая родословная. Династия Лансере подарила миру известных художников и архитекторов.

«Как минимум мы сохранили наши семейные традиции, которые из года в год соблюдаем. Я чувствую, что у меня дом с особенной аурой. Думаю, это невозможно не чувствовать: у нас повсюду висят картины, к нам регулярно приходят гости. Когда проезжаю по Москве, вижу Большой театр, бываю в метро, знаю, что к этому причастны мои родственники, мой прапрадед. Плюс люди образованные часто спрашивают про мою фамилию Лансере, узнают, мои ли это родственники. Моя прабабушка – Зинаида Серебрякова. Её картины висят в Третьяковской галерее. Друзья даже иногда посылают фото, говорят: «О, это же твои родственники!» И хочется не отставать от них», — рассказала Лансере в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

