Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Родилась с талантом». Теннисистка Лансере — о своей предрасположенности к искусству

Российская теннисистка Софья Лансере ответила, ощущает ли в себе талант к рисованию, как у её прадедов, отметив, что неплохо рисовала в детстве.

«Я в детстве весьма хорошо рисовала. Наверное, родилась с каким-то таким талантом. Но мой интерес больше пал на теннис, и я сразу родителям сказала: «Нет, это скучно, сидеть на месте я не хочу, хочу играть в теннис, и мне ничего не нужно».

При этом, когда у меня в 2020 году была первая серьёзная травма – голеностоп сильно подвернула, я прямо с ума сходила, мне делать было нечего. И я папе сказала: «Пап, всё, давай, я готова. Мало ли что – буду писать картины». У нас из окна вид на храм, я его нарисовала, вроде неплохо получилось. Конечно, с помощью, мне объясняли как, какая нужна техника. Но я эту картину писала недели три! Каждый день минут по 5-10. Было так тяжело сидеть на месте. С одной стороны, мне нравится, я вижу какие-то важные детали. С другой — нет, хочется какого-то движения», — рассказала Лансере в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

