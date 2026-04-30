Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисистка Лансере ответила, удаётся ли совмещать личную жизнь с профессиональным спортом

Комментарии

276-я ракетка мира российская теннисистка Софья Лансере рассказала, как ей удаётся в плотном теннисном графике находить свободное время.

«Такой плотный график получается лишь потому, что тяжело летать, очень дорогие авиабилеты. Плюс я стараюсь на турнирах какой-то доход получить, чтобы потом в Москве потратить на тренировочный процесс. Из-за этого такой плотный график.

Как в таком насыщенном графике выделять время на личную жизнь, дружбу, хобби? Никак. Нет, ну хобби… Ты всегда можешь на турнирах чем-то заниматься. Но в плане личной жизни… Завидую девчонкам, которые успевают ещё серьёзно личной жизнью заниматься. На данном этапе ты либо полностью посвящаешь себя теннису, либо пытаешься как-то устроить личную жизнь. Поэтому пока что у меня теннис. Хочу достичь поставленных целей. А там как будет, так будет», — рассказала Лансере в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android