Теннисистка Лансере ответила, удаётся ли совмещать личную жизнь с профессиональным спортом

276-я ракетка мира российская теннисистка Софья Лансере рассказала, как ей удаётся в плотном теннисном графике находить свободное время.

«Такой плотный график получается лишь потому, что тяжело летать, очень дорогие авиабилеты. Плюс я стараюсь на турнирах какой-то доход получить, чтобы потом в Москве потратить на тренировочный процесс. Из-за этого такой плотный график.

Как в таком насыщенном графике выделять время на личную жизнь, дружбу, хобби? Никак. Нет, ну хобби… Ты всегда можешь на турнирах чем-то заниматься. Но в плане личной жизни… Завидую девчонкам, которые успевают ещё серьёзно личной жизнью заниматься. На данном этапе ты либо полностью посвящаешь себя теннису, либо пытаешься как-то устроить личную жизнь. Поэтому пока что у меня теннис. Хочу достичь поставленных целей. А там как будет, так будет», — рассказала Лансере в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.