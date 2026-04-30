В Мадриде (Испания) проходит грунтовый теннисный турнир категории WTA-1000. В полуфинал турнира вышли американка Хейли Баптист, россиянка Мирра Андреева, украинка Марта Костюк и представительница Австрии Анастасия Потапова. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: «Кто станет чемпионкой турнира в Мадриде»?

В 1/2 финала турнира Мирра Андреева сыграет с Хейли Баптист, а Анастасия Потапова поспорит за выход в решающий матч с Мартой Костюк.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В розыгрыше турнира этого года она проиграла на стадии 1/4 финала Хейли Баптист со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).