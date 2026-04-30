Ходар: соперничать с Синнером удавалось на равных

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий в мировом рейтинге 42-е место и уступивший в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде итальянцу Яннику Синнеру 2:6, 6:7 (0:7), рассказал о своих впечатлениях от первой ракетки мира.

«Я рад, что иногда мне удавалось на равных соперничать с Синнером, но мне ещё предстоит проделать большой путь, чтобы стать лучше. Теперь мне нужно проанализировать, что произошло, чтобы изменить ситуацию в следующий раз, когда я буду играть против него», — сказал Рафаэль Ходар на пресс-конференции после матча.

В полуфинале соревнований в Мадриде лидер мирового рейтинга сразится с французским теннисистом Артюром Фисом.

