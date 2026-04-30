Потапова — о матче с Плишковой: первый сет был одним из лучших в моей жизни

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Мадриде. В четвертьфинале соревнований Потапова обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 3:6.

— Честно говоря, если сейчас оглянуться на первый сет, думаю, это был один из лучших сетов в моей жизни. Физически, ментально, тактически — я всё делала просто отлично.

И, конечно, когда матч стал немного сложнее, потому что во втором сете она начала играть действительно лучше, она стала гораздо лучше подавать. Думаю, до счёта 5:3 я всё делала хорошо. А потом вдруг решила перестать подавать. Типа зачем мне это? Было бы слишком легко. Мне нужна была драма.

— Ты точно добавила нам драмы.

— Ну да, думаю, таков и был план (смеётся). Но если серьёзно, было очень тяжело. Я прошла через целые эмоциональные американские горки на корте — от слёз до того, что говорила себе: «Просто заткнись и работай».

Но я действительно очень рада, что в итоге справилась и что сейчас я в полуфинале, – сказала Потапова в студии Tennis Channel.