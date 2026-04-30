Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова — о матче с Плишковой: первый сет был одним из лучших в моей жизни

Комментарии

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Мадриде. В четвертьфинале соревнований Потапова обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 3:6.

Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 14:05 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 7 7 3
6 6 4 6
         
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

— Честно говоря, если сейчас оглянуться на первый сет, думаю, это был один из лучших сетов в моей жизни. Физически, ментально, тактически — я всё делала просто отлично.

И, конечно, когда матч стал немного сложнее, потому что во втором сете она начала играть действительно лучше, она стала гораздо лучше подавать. Думаю, до счёта 5:3 я всё делала хорошо. А потом вдруг решила перестать подавать. Типа зачем мне это? Было бы слишком легко. Мне нужна была драма.

— Ты точно добавила нам драмы.
— Ну да, думаю, таков и был план (смеётся). Но если серьёзно, было очень тяжело. Я прошла через целые эмоциональные американские горки на корте — от слёз до того, что говорила себе: «Просто заткнись и работай».
Но я действительно очень рада, что в итоге справилась и что сейчас я в полуфинале, – сказала Потапова в студии Tennis Channel.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android