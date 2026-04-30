Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Потапова — о пропуске турнира в Майами: мне было нужно больше времени на тренировки

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что приняла решение не играть на «тысячнике» в Майами (США) ради подготовки к грунтовому сезону.

– Ты показываешь отличный теннис на грунте – вышла в финал в Линце, в полуфинал в Мадриде, хотя сначала проиграла в квалификации, но затем одержала столько побед. Ты как-то иначе готовилась к этому грунтовому сезону?
— Да, на самом деле, иначе. И впервые я решила не играть в Майами в этом году. Я рискнула, потому что чувствовала, что мне нужно больше времени на тренировки, чтобы поработать над некоторыми вещами.

Я просто вернулась домой, и у нас было несколько прекрасных недель подготовки на грунте. И я рада, что это сработало — это действительно очень мне помогло, – сказала Потапова в студии Tennis Channel.

