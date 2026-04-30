Фис поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Синнером в 1/2 финала в Мадриде

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде с итальянцем Янником Синнером.

«Я не проиграл ни одного матча на грунте — он тоже. У него много уверенности, у меня тоже. Надеюсь, будет отличная битва. Честно говоря, думаю, это будет большой матч. Я знаю, что могу переламывать ход встреч, способен на это, будет очень интенсивный поединок. Сейчас он играет очень хорошо, я видел его матч против Ходара — там всё могло повернуться в разные стороны, но он очень силён ментально и сумел победить. Мне нужно будет быть на максимуме от начала до конца. У меня будут шансы — нужно просто их реализовать.

Для меня это в первую очередь проверка. После возвращения я играл против сильных соперников на грунте, но не против Синнера. Я хочу понять, на каком я уровне, и сделать выводы. Победа или поражение — в любом случае будет много пищи для анализа. Я с нетерпением жду выхода на корт. Как и против любого соперника, я выхожу, чтобы выиграть — и только», – приводит слова Фиса Punto De Break.