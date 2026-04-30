Главная Теннис Новости

Марта Костюк объяснила, почему из всех бывших россиянок жмёт руку только Дарье Касаткиной

Марта Костюк объяснила, почему из всех бывших россиянок жмёт руку только Дарье Касаткиной
Украинская теннисистка Марта Костюк раскрыла принцип, которым руководствуется при общении с теннисистками, сменившими спортивное гражданство. Из всех спортсменок она готова пожать руку лишь россиянке, выступающей за Австралию, Дарье Касаткиной.

«Единственный человек, которому я пожимаю руку, — это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила паспорт, но и открыто заявила, что не поддерживает СВО (Формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), понимаете, и всё такое. Вот почему мы с другими девушками решили пожать ей руку из чистого уважения. В данном случае, я имею в виду, было несколько женщин-игроков, которые меняли национальности, но ни одна из них никогда не высказывала ничего против или, вы знаете, что-то в поддержку украинцев или чего-то еще. Так что для меня это не меняется», — приводит слова Костюк UbiTennis.

В полуфинале турнира в Мадриде Костюк сразится с теннисисткой Анастасией Потаповой, которая сменила спортивное гражданство с российского на австрийское. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, ранее уступившая в четвертьфинале американке Хейли Баптист.

