«Очень доволен своим уровнем». Фис — о победе над Иржи Легечкой в Мадриде
25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде над чехом Иржи Легечкой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 23:00 МСК
Артюр Фис
Окончен
2 : 0
Иржи Легечка
«Забавно, потому что у меня не было времени размяться в зале перед матчем. Я вышел на корт с мыслью: нужно сосредоточиться на первом гейме на своей подаче, потому что если он заберёт её, всё может очень быстро пойти не так. В итоге я начал очень хорошо. Я очень доволен своим уровнем. И завершил тоже хорошо. Немного больше напряжения было в последнем гейме на подаче, но в целом всё довольно неплохо», – приводит слова Фиса Punto De Break.
За выход в финал турнира в Мадриде Артюр Фис поспорит с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
