Французский журналист про Зверева: его будут преследовать кошмары о финале US Open — 2020

Французский журналист Бенуа Майлен рассказал о важности для немецкого теннисиста Александра Зверева выиграть турнир «Большого шлема».

«Как мы подшучиваем над Синнером из‑за того, что он не может выиграть матчи, длящиеся более четырёх часов, так же мы подшучиваем над Зверевым, который не может завоевать титулы на турнирах «Большого шлема». Но, возможно, этому парню приходится терпеть настолько сильные трудности, чтобы дойти до конца — сыграть семь матчей, каждый из которых идёт до трёх выигранных сетов, чтобы побороться за титул…

Что бы там ни говорили, если он так и не выиграет турнир «Большого шлема», его всю жизнь будут преследовать кошмары о финале US Open — 2020 против Тима», — приводит слова Маллена We love tennis.

В финале US Open 2020 года Александр Зверев проиграл Доминику Тиму со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8). Матч продолжался 4 часа 1 минуту.