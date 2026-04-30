Главная Теннис Новости

Бен Шелтон опубликовал пост, посвящённый скончавшейся бабушке
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон опубликовал пост, посвящённый скончавшейся несколькими неделями ранее бабушке.

Фото: Из личного архива Бена Шелтона

«Мне было очень трудно подобрать слова, но в прошлом месяце я потерял свою бабушку, и недавно мы с семьёй собрались в её доме в Алабаме, чтобы почтить её память и отпраздновать её жизнь.

Она была прекрасным человеком, в её сердце было больше любви, чем у кого-либо, кого я когда-либо встречал. Она боролась до самого конца. Я мог бы днями говорить о том, какое влияние она оказала на меня. Без неё я бы никогда не начал играть в теннис — не говоря уже о профессиональной карьере. Я испытываю сильную боль, но видеть, скольких людей она коснулась, и слышать их истории о ней – это приносит мне огромное утешение.

Я знаю, что сейчас ей лучше, и благодарю бога за каждый момент, который мы провели вместе. Скучаю по ней каждый день. Я люблю тебя, бабушка», – написал Шелтон в одной из социальных сетей.

