«Она выглядит уверенно». Костюк оценила игру Потаповой на «тысячнике» в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк оценила игру представительницы Австрии Анастасии Потаповой на турнире WTA-1000 в Мадриде. Украинка поборется с Потаповой в 1/2 финала турнира.

– Что вы думаете о выступлении на турнире Анастасии Потаповой, о том, что она прошла как лаки-лузер до полуфинала? И что, по-вашему, нужно сделать, чтобы её пройти? Вы же, кажется, играли с ней в Мадриде в прошлом году?

— Думаю, у неё хороший турнир. Я смотрела только её матч с Плишковой, другие не видела. Она явно чувствует себя комфортно, выглядит уверенно. У неё был хороший турнир в Линце, где она дошла до финала. Так что, думаю, матч будет хороший.

Для меня это первый полуфинал «тысячника» на грунте, у неё тоже первый. Так что это будет интересный матч. Я очень рада выйти на корт и просто наслаждаться процессом, потому что иногда это как американские горки, но в этом и есть красота тенниса. Я с нетерпением жду этого, чтобы понять, как далеко я могу пройти, что я могу сделать, что я могу изменить, с какими трудностями столкнусь в матче. Я стараюсь сосредоточиться на этом.

Думаю, я, может быть, раз в жизни была лаки-лузером или что-то вроде того. Мне никогда не везло с такими вещами, так что я даже не знаю, каково это — быть лаки-лузером. Она точно хорошо использовала этот шанс, – сказала Костюк на пресс-конференции в Мадриде.

Отметим, что Потапова пробилась в основную сетку турнира в Мадриде как лаки-лузер после поражения в квалификации.