Стаббс — о травме Алькараса: она может повлиять на всю его дальнейшую карьеру

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о травме руки испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Просто не имеет смысла, что у парня его возраста постоянно возникают проблемы с этой частью тела [рукой]. И это плохо. Если он не займётся этим вопросом серьёзнее, то это может повлиять на всю его карьеру. Запястье — самое худшее, что может случиться! Просто посмотрите на Хуан-Мартина дель Потро. Посмотрите на его карьеру. Она просто пошла под откос после всех этих травм запястья. Карлосу нужно быть очень, очень осторожным с этой травмой», – приводит слова Стаббс Tennis World USA.

Ранее из-за травмы Алькарасу пришлось сняться с «Мастерсов» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), а также отказаться от защиты титула на «Ролан Гаррос» – 2026.