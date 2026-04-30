Циципас — о поражении от Рууда: иногда нужно принять боль, чтобы почувствовать себя живым

80-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде от норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3) в пользу Рууда.

Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 15:40 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 2 6 3
6 4 		7 7 7 7
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Вчера на корте я снова почувствовал себя собой, и поэтому результат так болезненно воспринимается. Но иногда нужно принять эту боль, чтобы почувствовать себя живым.

Поздравления Касперу — он чемпион, и я желаю ему удачи в защите титула. Путь продолжается в Риме», – написал Циципас в одной из социальных сетей.

За право выйти в 1/2 финала турнира в Мадриде Каспер Рууд поспорит с бельгийцем Александром Блоксом.

Материалы по теме
Синнер и экс-россиянка Потапова установили исторические достижения: четвертьфиналы Мадрида
Синнер и экс-россиянка Потапова установили исторические достижения: четвертьфиналы Мадрида
