Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

Латвийская теннисистка Севастова объявила о завершении спортивной карьеры

Латвийская теннисистка Севастова объявила о завершении спортивной карьеры
Комментарии

195-я ракетка мира латвийская теннисистка Анастасия Севастова сообщила о завершении спортивной карьеры.

«Это никогда не просто — прощаться с тем, что по-настоящему любишь, но после нескольких месяцев тщательных размышлений я приняла решение. Я завершаю профессиональную карьеру в теннисе.

Оглядываясь на все эти годы (на самом деле — десятилетия), я испытываю только благодарность. Для меня было честью делить корт с невероятными соперниками, тренерами, физиотерапевтами, спонсорами, официальными лицами и, конечно же, моими потрясающими болельщиками.

Это были настоящие американские горки, полные взлётов и падений, радостей и трудностей. И всё же я не могу не гордиться тем, чего достигла, и ещё больше — той дружбой на всю жизнь, которую я смогла построить с таким количеством выдающихся людей на этом пути.

И, наконец, моей семье и близким: слов никогда не будет достаточно. Просто знайте, что моя глубочайшая благодарность и безграничная любовь всегда принадлежат вам», – написала Севастова в одной из социальных сетей.

36-летняя Севастова завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде, а также была полуфиналисткой US Open – 2018. В октябре 2018 года она поднималась на 11-ю строчку рейтинга WTA, что стало её лучшим результатом в карьере.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android