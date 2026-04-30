Ана Иванович — о Синнере и Алькарасе: они вывели теннис на новый уровень

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович высказалась о влиянии противостояния испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера на популяризацию тенниса.

«Мне кажется фантастическим тот интерес, который они вызвали к теннису, и то, чего они уже добились в таком юном возрасте. Думаю, они вывели теннис на новый уровень и придали ему новую глубину. У них немного разные стили, но при этом они оба очень мощные игроки. За ними очень вдохновляюще наблюдать, ведь они совершенно разные личности, и это здорово для тенниса. Но в мужском теннисе мы действительно видим много новых игроков, которые появляются, играют на высоком уровне и бросают вызов лидерам — а это, на мой взгляд, очень важно для формирования соперничества. Если вспомнить «Большую четвёрку» в прошлом и то, что Новак всё ещё в игре, то все эти противостояния действительно помогают развитию спорта», – приводит слова Иванович Eurosport Spain.