Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ана Иванович — о Синнере и Алькарасе: они вывели теннис на новый уровень

Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович высказалась о влиянии противостояния испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера на популяризацию тенниса.

«Мне кажется фантастическим тот интерес, который они вызвали к теннису, и то, чего они уже добились в таком юном возрасте. Думаю, они вывели теннис на новый уровень и придали ему новую глубину. У них немного разные стили, но при этом они оба очень мощные игроки. За ними очень вдохновляюще наблюдать, ведь они совершенно разные личности, и это здорово для тенниса. Но в мужском теннисе мы действительно видим много новых игроков, которые появляются, играют на высоком уровне и бросают вызов лидерам — а это, на мой взгляд, очень важно для формирования соперничества. Если вспомнить «Большую четвёрку» в прошлом и то, что Новак всё ещё в игре, то все эти противостояния действительно помогают развитию спорта», – приводит слова Иванович Eurosport Spain.

Материалы по теме
Синнер и экс-россиянка Потапова установили исторические достижения: четвертьфиналы Мадрида
Синнер и экс-россиянка Потапова установили исторические достижения: четвертьфиналы Мадрида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android