Каспер Рууд проиграл 66-й ракетке мира в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
Поделиться
15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания), уступив бельгийцу Александру Блоксу (69-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Блокс выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Каспер Рууд сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В полуфинале турнира в Мадриде Александр Блокс сыграет с победителем встречи между итальянцем Флавио Коболли и немецким теннисистом Александром Зверевым.
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
15:47
-
15:41
-
15:28
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:32
-
14:30
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
12:43
-
12:00
-
11:41
-
11:20
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:30
-
00:58
-
00:49
-
00:41
-
00:30
-
00:25
-
00:19
-
00:07
- 29 апреля 2026
-
23:53
-
23:47