Каспер Рууд — Александр Блокс, результат матча 30 апреля 2026, счет 0:2, 1/4 финала «Мастерс», Мадрид

Каспер Рууд проиграл 66-й ракетке мира в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания), уступив бельгийцу Александру Блоксу (69-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Блокс выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Каспер Рууд сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале турнира в Мадриде Александр Блокс сыграет с победителем встречи между итальянцем Флавио Коболли и немецким теннисистом Александром Зверевым.

