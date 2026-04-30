Ана Иванович — о Джоковиче: потрясающая карьера, которую будет сложно повторить

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович высказалась о карьере своего соотечественника 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«То, чего он добился — это действительно невероятно. Мы знакомы с самого юного возраста и уже давно дружим. Очень вдохновляет видеть, как он многое отдаёт Сербии и следующему поколению. И, безусловно, думаю, что у него есть шансы выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Его уровень игры по-прежнему очень высок. Он может конкурировать с лучшими. Если посмотреть на турниры «Большого шлема», в большинстве из них он доходит до полуфиналов и финалов. А значит, он всего в шаге от титула. Это потрясающая карьера, повторить её будет крайне сложно», – приводит слова Иванович Eurosport Spain.