Главная Теннис Новости

«Едва «выжил» в первом круге». Блокс — о выходе в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде

69-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс прокомментировал выход в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде. В четвертьфинале бельгиец обыграл действующего победителя турнира, норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

– В начале этого месяца ты ни разу не выигрывал матч на грунте на уровне ATP. А теперь ты в полуфинале турнира «Мастерс». Как бы описал то, что произошло?
– Честно говоря, не знаю. Просто рад быть здесь. Даже выиграв свой первый матч, едва «выжил» в первом круге. Уже тогда был этому рад. Но о полуфинале я не мог и мечтать (улыбается). Горжусь тем, как играю в последних матчах. Думаю, условия здесь мне подходят. Это грунт, он медленный. У меня есть время освоиться и наносить свои удары, играть активно. Однако в то же время здесь довольно быстро из-за высоты и иногда жары. Полагаю, для меня это идеальное сочетание, – сказал Блокс в интервью на корте после матча.

