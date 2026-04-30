«Едва «выжил» в первом круге». Блокс — о выходе в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде

69-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс прокомментировал выход в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде. В четвертьфинале бельгиец обыграл действующего победителя турнира, норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
– В начале этого месяца ты ни разу не выигрывал матч на грунте на уровне ATP. А теперь ты в полуфинале турнира «Мастерс». Как бы описал то, что произошло?
– Честно говоря, не знаю. Просто рад быть здесь. Даже выиграв свой первый матч, едва «выжил» в первом круге. Уже тогда был этому рад. Но о полуфинале я не мог и мечтать (улыбается). Горжусь тем, как играю в последних матчах. Думаю, условия здесь мне подходят. Это грунт, он медленный. У меня есть время освоиться и наносить свои удары, играть активно. Однако в то же время здесь довольно быстро из-за высоты и иногда жары. Полагаю, для меня это идеальное сочетание, – сказал Блокс в интервью на корте после матча.
