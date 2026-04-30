Иванович — об уровне женского тенниса: появилось больше игроков, способных бороться за ТБШ

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович поделилась мнением о текущем уровне женского тенниса, отметив возросшую конкуренцию.

«Сейчас уровень стал гораздо глубже, появилось больше игроков, способных бороться за титулы «Большого шлема». Например, Андреева и, конечно, Коко Гауфф, которая уже выигрывала. Очень много сильных теннисисток, в том числе американок, это приятно видеть, особенно после эпохи Серены и Винус. Соболенко, безусловно, доминирует, а Рыбакина в этом году снова показывает хороший теннис. Их соперничество тоже интересно наблюдать. И, как известно, турниров очень много. Для некоторых соревнование в Мадриде было первым на грунте в сезоне, поэтому нужно время, чтобы адаптироваться к новому покрытию и играть неделю за неделей. Но они справляются отлично», – приводит слова Иванович Eurosport Spain.