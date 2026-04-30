«Годовщина свадьбы с любовью всей моей жизни!» Хачанов показал трогательные фото с женой

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал трогательный пост в честь годовщины своей свадьбы. Карен и его жена Вероника в официальном браке уже 10 лет. Супруги воспитывают двух сыновей – Давида и Микаэля.

«10-летняя годовщина свадьбы с любовью всей моей жизни! Кажется, что это было вчера. Очень счастлив и благодарен своей прекрасной жене за всё, что она сделала», — написал Хачанов на своей странице в соцсети, добавив фото с супругой.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

На текущем «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Хачанов дошёл до третьего круга, где проиграл чеху Якубу Меншику.