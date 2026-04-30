Главная Теннис Новости

«Годовщина свадьбы с любовью всей моей жизни!» Хачанов показал трогательные фото с женой

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал трогательный пост в честь годовщины своей свадьбы. Карен и его жена Вероника в официальном браке уже 10 лет. Супруги воспитывают двух сыновей – Давида и Микаэля.

«10-летняя годовщина свадьбы с любовью всей моей жизни! Кажется, что это было вчера. Очень счастлив и благодарен своей прекрасной жене за всё, что она сделала», — написал Хачанов на своей странице в соцсети, добавив фото с супругой.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

На текущем «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Хачанов дошёл до третьего круга, где проиграл чеху Якубу Меншику.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 22:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 11
6 		7 13
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Хачанов проиграл 20-летнему чеху в Мадриде. В мужской сетке остался лишь один россиянин
