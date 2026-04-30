Андреева — Баптист: россиянка выиграла первый сет полуфинала «тысячника» в Мадриде

Сегодня, 30 апреля, проходит матч 1/2 финала турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и американкой Хейли Баптист, занимающей 32-ю строчку рейтинга WTA. Встреча стартовала в 17:05 мск.

В первой партии матча победу одержала российская теннисистка. Мирра закрыла сет со счётом 6:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Миррой Андреевой и Хейли Баптист.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая проиграла на турнире этого года на стадии 1/4 финала Баптист со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).