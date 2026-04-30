Карлос Алькарас пришёл поддержать младшего брата Хайме на турнире в Мадриде

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пришёл поддержать своего младшего брата Хайме, который сегодня, 30 апреля, дебютировал на турнире U16 в Мадриде (Испания), получив уайлд-кард от организаторов.

В первом круге 14-летнему Хайме со счётом 6:3, 6:3 удалось обыграть 15-летнего Пола Маса. Встреча продлилась 1 час и 8 минут.

Алькарас, пропустивший текущий турнир серии «Мастерс» в Мадриде из-за травмы, следил за игрой брата из его бокса вместе с отцом и тренерским штабом Хайме. Травмированное запястье Карлоса по-прежнему зафиксировано лангеткой.

Отметим, из-за травмы Алькарас отказался от защиты титула на Открытом чемпионате Франции.