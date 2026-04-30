Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд впервые за пять лет покинет топ-20 рейтинга АТР после поражения от Блокса

Комментарии

Нынешняя 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд впервые за пять лет покинет двадцатку лучших теннисистов в рейтинге АТР. В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде спортсмен проиграл бельгийцу Александру Блоксу, занимающему в мировом рейтинге 69-е место.

Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

Также спортсмен лишился возможности защитить титул действующего победителя турнира. В прошлогоднем финале Рууд обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (6:4, 7:5).

«Мастерс» в Мадриде продлится до 3 мая. В полуфинал уже вышли итальянец Янник Синнер и француз Артюр Фис. Соперник Блокса по полуфиналу определится в матче между Флавио Коболли и Александром Зверевым.

Сетка "Мастерса" в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android