Каспер Рууд впервые за пять лет покинет топ-20 рейтинга АТР после поражения от Блокса
Нынешняя 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд впервые за пять лет покинет двадцатку лучших теннисистов в рейтинге АТР. В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде спортсмен проиграл бельгийцу Александру Блоксу, занимающему в мировом рейтинге 69-е место.
Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Александр Блокс
А. Блокс
Также спортсмен лишился возможности защитить титул действующего победителя турнира. В прошлогоднем финале Рууд обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (6:4, 7:5).
«Мастерс» в Мадриде продлится до 3 мая. В полуфинал уже вышли итальянец Янник Синнер и француз Артюр Фис. Соперник Блокса по полуфиналу определится в матче между Флавио Коболли и Александром Зверевым.
