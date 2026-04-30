Каспер Рууд впервые за пять лет покинет топ-20 рейтинга АТР после поражения от Блокса

Нынешняя 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд впервые за пять лет покинет двадцатку лучших теннисистов в рейтинге АТР. В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде спортсмен проиграл бельгийцу Александру Блоксу, занимающему в мировом рейтинге 69-е место.

Также спортсмен лишился возможности защитить титул действующего победителя турнира. В прошлогоднем финале Рууд обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (6:4, 7:5).

«Мастерс» в Мадриде продлится до 3 мая. В полуфинал уже вышли итальянец Янник Синнер и француз Артюр Фис. Соперник Блокса по полуфиналу определится в матче между Флавио Коболли и Александром Зверевым.