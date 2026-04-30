Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-1000 в Мадриде, вырвав победу на тай-брейке

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала первой финалисткой турнира категории WTA-1000 в Мадриде, в полуфинале обыграв американку Хейли Баптист, занимающую в мировом рейтинге 32-е место. Встреча соперниц завершилась со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

По ходу матча Баптист сделала пять эйсов, дважды ошиблась на подаче, а также реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. Андреева подала навылет три раза, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

В финале «тысячника» в Мадриде Мирра Андреева сразится с победительницей встречи между Мартой Костюк и Анастасией Потаповой.