Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-1000 в Мадриде, вырвав победу на тай-брейке
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала первой финалисткой турнира категории WTA-1000 в Мадриде, в полуфинале обыграв американку Хейли Баптист, занимающую в мировом рейтинге 32-е место. Встреча соперниц завершилась со счётом 6:4, 7:6 (10:8).
Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:05 МСК
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 8
|
|7 10
По ходу матча Баптист сделала пять эйсов, дважды ошиблась на подаче, а также реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. Андреева подала навылет три раза, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх.
В финале «тысячника» в Мадриде Мирра Андреева сразится с победительницей встречи между Мартой Костюк и Анастасией Потаповой.
