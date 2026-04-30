«Что тогда делать игрокам?» Мирра Андреева выразила недовольство Hawk-Eye Live в Мадриде
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выразила недовольство работой автоматической системы определения аутов (Hawk-Eye Live) по ходу полуфинального матча с американкой Хейли Баптист на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:05 МСК
Хейли Баптист
Х. Баптист
Мирра Андреева
М. Андреева
В первом сете при счёте 2:2 (0:15) Андреева посчитала, что судья на вышке ошибся, а её соперница попала в аут. После эпизода, который не был разрешён, Мирра с недоумением спросила: «Я понимаю, что вы не можете изменить решение, но что тогда делать игрокам?»
Отметим, данный инцидент не помешал россиянке одержать победу в этом матче со счётом 6:4, 7:6 (10:8).
