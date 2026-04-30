Мирра Андреева ответила, получила ли на день рождения подарок, который хотела

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, вышедшая в финал «тысячника» в Мадриде после победы над американкой Хейли Баптист, ответила, получила ли на день рождения подарок, о котором говорила ранее — туфли на каблуках. Вчера, 29 апреля, Мирре исполнилось 19 лет.

— Нам нужно знать, что там с туфлями. Вы получили их вчера на день рождения?

— Да! Не ожидала такого подарка. Мой агент был очень внимательным и подарил мне пару туфель на высоком каблуке. У меня на телефоне уже есть видео, где я в них хожу. Была очень рада получить вчера этот презент. Постараюсь пойти в них куда-нибудь, может, на следующей неделе, чтобы просто надеть их и чувствовать себя красивой, — сказала Андреева в интервью на корте после матча.