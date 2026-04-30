Мирра Андреева установила уникальное достижение для тинейджеров на WTA-1000

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева установила уникальное достижение в WTA-туре.

Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:05 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8
6 		7 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Сегодня, 30 апреля, 19-летняя Мирра Андреева стала финалисткой грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), в полуфинале со счётом 6:4, 7:6 (10:8) обыграв 32-ю ракетку мира американку Хейли Баптист. Для юной россиянки это уже третий в карьере финал «тысячника».

Мирра Андреева стала первой в истории теннисисткой, на счету которой не менее трёх выходов в финал на уровне WTA-1000 в возрасте не старше 19 лет. Статистика ведётся с 2009 года (момента запуска формата WTA-1000).

