Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал «челленджера» в Австрии

Комментарии

176-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «челленджер» в Маутхаузене (Австрия).

В матче 1/8 финала Сафиуллин со счётом 6:2, 4:6, 6:4 обыграл 113-ю ракетку мира представителя Франции Титуана Дрога (2). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Сафиуллин три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал «челленджера» в Австрии Сафиуллин сразится с 31-летним испанцем Давидом Хорда-Санчис (384-я ракетка мира).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android