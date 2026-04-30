Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал «челленджера» в Австрии

176-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «челленджер» в Маутхаузене (Австрия).

В матче 1/8 финала Сафиуллин со счётом 6:2, 4:6, 6:4 обыграл 113-ю ракетку мира представителя Франции Титуана Дрога (2). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Сафиуллин три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал «челленджера» в Австрии Сафиуллин сразится с 31-летним испанцем Давидом Хорда-Санчис (384-я ракетка мира).