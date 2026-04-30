Финал в Мадриде стал для Мирры Андреевой первым в карьере на грунтовых «тысячниках»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в первый в карьере финал на турнирах WTA-1000 на грунте, в полуфинале обыграв американку Хейли Баптист, занимающую в мировом рейтинге 32-е место. Встреча соперниц завершилась со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

Всего в карьере Мирры было три финала турниров WTA-1000, включая текущий. В предыдущих двух финальных встречах на хардовых «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе россиянка побеждала.

В финале «тысячника» в Мадриде Андреева сразится с победительницей встречи между Мартой Костюк и Анастасией Потаповой. В 2026 году теннисистка уже завоевала два титула на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде.