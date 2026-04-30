Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Финал в Мадриде стал для Мирры Андреевой первым в карьере на грунтовых «тысячниках»

Финал в Мадриде стал для Мирры Андреевой первым в карьере на грунтовых «тысячниках»
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в первый в карьере финал на турнирах WTA-1000 на грунте, в полуфинале обыграв американку Хейли Баптист, занимающую в мировом рейтинге 32-е место. Встреча соперниц завершилась со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:05 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8
6 		7 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Всего в карьере Мирры было три финала турниров WTA-1000, включая текущий. В предыдущих двух финальных встречах на хардовых «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе россиянка побеждала.

В финале «тысячника» в Мадриде Андреева сразится с победительницей встречи между Мартой Костюк и Анастасией Потаповой. В 2026 году теннисистка уже завоевала два титула на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде.

Сетка «тысячника» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android