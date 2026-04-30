«Молодец, что не расслабилась». Кузнецова — о победе Мирры Андреевой в полуфинале Мадрида
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала выход восьмой ракетки мира 19-летней россиянки Мирры Андреевой в финал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). В полуфинале соревнований Андреева со счётом 6:4, 7:6 (10:8) обыграла 32-ю ракетку мира американку Хейли Баптист.
Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:05 МСК
Хейли Баптист
Мирра Андреева
«Мирра — в финале Мадрида. Молодец, что не расслабилась, несмотря на то что допускала ошибки и не подала на матч при 5:4. Дальше играла собранно, особо без эмоций, что важно.
Хейли Баптист — непростая соперница. Хорошо подаёт, необычно играет, выходит к сетке. Главное, что Мирре удалось сохранить спокойствие и хладнокровие», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
