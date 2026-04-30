М. Андреева — о том, будет ли смотреть второй полуфинал Мадрида: хочется забыть о теннисе
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, вышедшая в финал «тысячника» в Мадриде после победы над американкой Хейли Баптист, ответила, будет ли смотреть матч второго полуфинала турнира, где определится её соперница. За выход в финал сразятся Анастасия Потапова и Марта Костюк.
Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 22:30 МСК
Анастасия Потапова
– Будете смотреть сегодняшний полуфинал?
– Буду смотреть четвертьфинал у мужчин. Чувствую, что сейчас хочется забыть о теннисе и что-нибудь поделать у себя в комнате — посмотреть сериал, почитать книгу или что-то ещё. Кончита (тренер Мирры Андреевой. — Прим. «Чемпионата») будет смотреть, надеюсь, она справится со своей работой, — сказала Андреева в интервью на корте после матча.
