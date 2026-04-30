«Она почти не дала мне возможностей». Баптист — о поражении от Андреевой в Мадриде

32-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист, уступившая россиянке Мирре Андреевой в полуфинале «тысячника» в Мадриде, прокомментировала своё поражение.

— Меня измотала пара предыдущих матчей. Я была не такой взрывной, как обычно. Это, конечно, сыграло в её пользу. У меня была пара шансов перевести матч в третий сет, но и я не попала несколько очень близких ударов, соперница сыграла несколько прекрасных розыгрышей. Она в целом провела очень чистый матч, почти не дала мне возможностей.

— Что такого вы почувствовали в игре Мирры, что позволило почти перевернуть матч?

— Она подарила мне пару ошибок, плюс пара моих виннерcов. Ход игры немного поменялся. На тай-брейке поначалу я сама начала играть чуть лучше, опять же, она ошиблась. Но потом… В общем, случился теннисный матч.

— А когда она попала в аут этим смэшем при 5:4, 30:15, у вас проскочила мысль: «У неё сейчас это засядет в голове, это мой шанс»?

— Очевидно, каждый, кто выходит подавать на матч, нервничает, так что я не была так уж шокирована, что она промахнулась. Просто подумала сразу, что мне главное — воспользоваться, что у неё точно прибавится нервозности. Я вроде бы даже воспользовалась, но в итоге особой разницы, как видите, нет, — сказала Баптист на послематчевой пресс-конференции.