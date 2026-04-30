Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Мирры Андреевой в финал турнира в Мадриде

Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Мирры Андреевой в финал турнира в Мадриде
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выход восьмой ракетки мира 19-летней россиянки Мирры Андреевой в финал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). В полуфинале соревнований Андреева со счётом 6:4, 7:6 (10:8) обыграла 32-ю ракетку мира американку Хейли Баптист.

Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:05 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8
6 		7 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Безусловно, результат значимый. При этом Мирра играла на фоне усталости, когда эмоционального заряда не хватает. Но молодец, она волевой игрок, конечно, хорошо, что всё сложилось, она сделала себе подарок на день рождения. Помогло то, что её игра подходит против Баптист, до матча её шансы расценивались выше. Радостное событие, оно поможет Андреевой и в дальнейшем играть на подъёме, особенно с учётом того, что и в парной комбинации она и Диана Шнайдер продолжают бороться за титул. Всё это со знаком плюс», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Историческое достижение Мирры! 19-летняя россиянка пробилась в финал Мадрида
Историческое достижение Мирры! 19-летняя россиянка пробилась в финал Мадрида
