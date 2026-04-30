Селиваненко оценил шансы Мирры Андреевой на победу в финале турнира в Мадриде

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил выход восьмой ракетки мира 19-летней россиянки Мирры Андреевой в финал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). В полуфинале соревнований Андреева со счётом 6:4, 7:6 (10:8) обыграла 32-ю ракетку мира американку Хейли Баптист.

В финале «тысячника» в Мадриде Андреева сразится с победительницей встречи между Мартой Костюк и Анастасией Потаповой.

«Результат Мирры говорит сам за себя. А победное завершение матча после отыгранных сетболов на тай-брейке всегда добавляет дополнительный заряд положительных эмоций. Финал всегда есть финал. У Андреевой в арсенале есть всё, чтобы рассчитывать на победу. Впрочем, кто бы ни был её соперницей, она будет выходить на корт с таким же настроем», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.