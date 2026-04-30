Селиваненко оценил шансы Мирры Андреевой на победу в финале турнира в Мадриде

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил выход восьмой ракетки мира 19-летней россиянки Мирры Андреевой в финал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). В полуфинале соревнований Андреева со счётом 6:4, 7:6 (10:8) обыграла 32-ю ракетку мира американку Хейли Баптист.
В финале «тысячника» в Мадриде Андреева сразится с победительницей встречи между Мартой Костюк и Анастасией Потаповой.
«Результат Мирры говорит сам за себя. А победное завершение матча после отыгранных сетболов на тай-брейке всегда добавляет дополнительный заряд положительных эмоций. Финал всегда есть финал. У Андреевой в арсенале есть всё, чтобы рассчитывать на победу. Впрочем, кто бы ни был её соперницей, она будет выходить на корт с таким же настроем», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
- 30 апреля 2026
-
20:33
-
20:24
-
20:23
-
19:55
-
19:40
-
19:34
-
19:25
-
19:19
-
19:14
-
19:08
-
18:49
-
18:38
-
18:03
-
17:50
-
17:24
-
16:54
-
16:32
-
16:03
-
15:47
-
15:41
-
15:28
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:32
-
14:30
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
12:43
-
12:00
-
11:41