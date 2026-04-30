Ана Иванович назвала основных претендентов на титулы в Мадриде у мужчин и женщин

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович рассказала, кто, на её взгляд, может выиграть турнир WTA-1000 и турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Если мы говорим о мужской сетке, я бы уверенно сказала, что это будет Синнер. У женщин, учитывая, что Соболенко и Рыбакина выбыли, я бы, вероятно, дала шанс Мирре Андреевой. Думаю, что ей и её стилю игры подходит грунт», — приводит слова Иванович Eurosport. es.

Отметим, Синнер (1) в полуфинале соревнований в Мадриде сразится с 25-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом. Мирра Андреева уже в финале турнира в Мадриде, её соперница определится позднее.