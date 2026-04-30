«Уверена, что в этом году выиграю титул». Баптист — об итогах выступления в Мадриде

32-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист, проигравшая россиянке Мирре Андреевой в полуфинале «тысячника» в Мадриде, подвела итоги своего выступления на турнире, а также назвала одну из главных целей на будущее.

«Действительно не могу быть разочарована результатами, которые показала на этом турнире. Сегодня сыграла не на своём лучшем уровне, но ты не всегда можешь быть лучшей версией себя. На данный момент это и есть мой лучший результат, я набралась уверенности в себе за эту неделю. Чувствую, что вскоре у меня будет таких результатов ещё больше, уверена, в этом году выиграю титул. Это огромнейшая цель для меня, поэтому буду работать, чтобы этого достичь», — цитирует Баптист Punto de break.